Андрей Сидоренко: «Мы все поддерживаем «Динамо». Но игра каждый раз все тускнеет и тускнеет. «Зубры» инертные»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер сборной Беларуси и минского Андрей Сидоренко поделился мнением об игре «зубров».

«Мы все, конечно, поддерживаем «Динамо». Но игра каждый раз все тускнеет и тускнеет. А хочется получать эмоции. А когда на площадке нет эмоций, как можно без них играть?

Мы думаем, что все будет лучшее, начнет команда играть. Но где эта агрессивность? Проиграли всю борьбу, во всех единоборствах уступили. Коллективных действий нет, столько брака. «Зубры» инертные», – сказал Сидоренко.

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