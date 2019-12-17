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Андрей Сидоренко: «Мы все поддерживаем «Динамо». Но игра каждый раз все тускнеет и тускнеет. «Зубры» инертные»
18.12.2019 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-тренер сборной Беларуси и минского
«Мы все, конечно, поддерживаем «Динамо». Но игра каждый раз все тускнеет и тускнеет. А хочется получать эмоции. А когда на площадке нет эмоций, как можно без них играть?
Мы думаем, что все будет лучшее, начнет команда играть. Но где эта агрессивность? Проиграли всю борьбу, во всех единоборствах уступили. Коллективных действий нет, столько брака. «Зубры» инертные», – сказал Сидоренко.
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Андрей Сидоренко: «Мы все поддерживаем «Динамо». Но игра каждый раз все тускнеет и тускнеет. «Зубры» инертные»
Экс-тренер сборной Беларуси и минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился мнением об игре «зубров».
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