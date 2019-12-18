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Владислав Еременко: «Такое ощущение, когда на собраниях говорит тренер, нам в одно ухо влетает, в другое – вылетает»
18.12.2019 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
– Почему «Динамо» потерпело очередное поражение?
– Честно, не знаю. Перед каждой игрой смотрим видео, но проваливаем старт матча. Все кивают, понимают. Да, сегодня выйдем, соберемся, но выходим, и то же самое случается
Не понимаю в чем дело. Нас нормально настраивают, отмечают, нужен хороший старт. С «Сочи» отдали начало встречи, а догнать уже тяжело.
– Два броска в первом периоде.
– Да, первый период провалили. Пропустили три шайбы, а дальше – тяжело.
– О чем говорили в первом перерыве?
– Говорили, что не можем продолжать так играть и должны собраться.
– Было трудно играть два дня подряд?
– Не могу сказать, что было сложно.
– Восьмое поражение подряд...
– Была аналогичная ситуация, но мы хотим прервать эту серию. Надеюсь на хороший выезд.
– В чем видите причины этих серий?
– Такое ощущение, когда на собраниях говорит тренер, нам в одно ухо влетает, в другое – вылетает. Не знаю, в чем причина. Разбираем соперника, нам все показывают. Все все понимают, но выходим на лед – ничего не получается, – сказал Еременко.
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Владислав Еременко: «Такое ощущение, когда на собраниях говорит тренер, нам в одно ухо влетает, в другое – вылетает»
Защитник минского «Динамо» Владислав Еременко оценил игру команды в матче с «Сочи» (2:5).
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