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Владислав Еременко: «Такое ощущение, когда на собраниях говорит тренер, нам в одно ухо влетает, в другое – вылетает»

18.12.2019 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Владислав Еременко оценил игру команды в матче с «Сочи» (2:5).

– Почему «Динамо» потерпело очередное поражение?

– Честно, не знаю. Перед каждой игрой смотрим видео, но проваливаем старт матча. Все кивают, понимают. Да, сегодня выйдем, соберемся, но выходим, и то же самое случается

Не понимаю в чем дело. Нас нормально настраивают, отмечают, нужен хороший старт. С «Сочи» отдали начало встречи, а догнать уже тяжело.

– Два броска в первом периоде.

– Да, первый период провалили. Пропустили три шайбы, а дальше – тяжело.

– О чем говорили в первом перерыве?

– Говорили, что не можем продолжать так играть и должны собраться.

– Было трудно играть два дня подряд?

– Не могу сказать, что было сложно.

– Восьмое поражение подряд...

– Была аналогичная ситуация, но мы хотим прервать эту серию. Надеюсь на хороший выезд.

– В чем видите причины этих серий?

– Такое ощущение, когда на собраниях говорит тренер, нам в одно ухо влетает, в другое – вылетает. Не знаю, в чем причина. Разбираем соперника, нам все показывают. Все все понимают, но выходим на лед – ничего не получается, – сказал Еременко.

Белорус Илья Шиманович – один из сильнейших в своем виде спорта: он ведет дневник и не боится мечтать

 
 
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Защитник минского «Динамо» Владислав Еременко оценил игру команды в матче с «Сочи» (2:5).
 
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