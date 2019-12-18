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Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» победил «Оксфорд Юнайтед», «МЮ» разгромил «Колчестер» 

18.12.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:5).

В среду «Манчестер Сити» встретится с «Оксфорд Юнайтед», «Эвертон» примет «Лестер», а «Манчестер Юнайтед» – «Колчестер».

Кубок английской лиги

1/4 финала

Астон Вилла – Ливерпуль 5:0 (4:0, 1:0)
Дата проведения
17 декабря, 22.45, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Хурихэйн, 2:0 – 17, автогол Бойс, 3:0 – 37 Коджиа, 4:0 – 45 Коджиа, 5:0 – 90 Уэсли.
Астон ВиллаНюланд, Конса, Аль-Мухаммади, Тэйлор, Честер (Хоз, 77), Лэнсбери, Хурихэйн, Трезеге, Дуглас Луис, Хота, Коджиа (Уэсли, 73).
ЛиверпульКеллехер, Галлахер, Хувер (Норрис, 82), ван дер Берг, Бойс, Кейн, Чиривелья, Хилл, Кристи-Дэвис (Кларксон, 77), Лонгстафф (Бирн, 65), Эллиот.
Предупреждение:
Кристи-Дэвис (41).

 

Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сити 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
18 декабря, 22.45, «Кассам Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Жоау Канселу, 1:1 – 46 Тэйлор, 1:2 – 50 Стерлинг, 1:3 – 70 Стерлинг.
Оксфорд ЮнайтедАрчер, Мур, Лонг, Дики, Алекс Родригес, Баптист (Мусиньо, 87), Брэннаган, Фосу-Анри, Аджей (Сайкс, 57), Тэйлор (Мэкки, 75), Раффлз.
Манчестер СитиБраво, Анхелиньо (Габриэл Жезус, 62), Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Зинченко, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Родри Эрнандес (Гюндоган, 59), Стерлинг (Бернабе, 76), Харвуд-Беллис.

 

Эвертон – Лестер 2:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 2:4
Дата проведения
18 декабря, 22.45, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Мэддисон, 0:2 – 29 Эванс, 1:2 – 70 Дэвис, 2:2 – 90 Бейнс.
ЭвертонПикфорд, Кин, Мина, Коулмэн, Холгейт, Ивоби (Тосун, 78), Дэвис, Ришарлисон (Гордон, 84), Бернард (Кин, 46), Бейнс, Кэлверт-Льюин.
ЛестерШмейхель, Морган, Рикарду Перейра, Эванс, Чилуэлл, Прат (Чоудури, 86), Мэддисон, Олбрайтон (Сеюнджю, 82), Ндиди, Перес (Грэй, 69), Варди.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.

 

Манчестер Юнайтед – Колчестер 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
18 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 51 Рэшфорд, 2:0 – 56, автогол Джексон, 3:0 – 61 Марсьяль.
Манчестер ЮнайтедРомеро, Магуайр, Туанзебе (Гарнер, 65), Янг, Шоу (Уильямс, 62), Матич, Мата, Перейра, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 62).
КолчестерГеркен, Брэмелл, Проссер, Истмен, Джексон, Комли (Гэмбин, 73), Лэпсли, Пелл (Стивенсон, 66), Хэрриотт (Поку, 77), Норрис, Нубл.
Предупреждения:
Пелл (18), Янг (22), Геркен (39), Хэрриотт (73).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:5).
 
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