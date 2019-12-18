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Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» победил «Оксфорд Юнайтед», «МЮ» разгромил «Колчестер»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:5).
В среду «Манчестер Сити» встретится с «Оксфорд Юнайтед», «Эвертон» примет «Лестер», а «Манчестер Юнайтед» – «Колчестер».
Кубок английской лиги
1/4 финала
- Дата проведения
-
17 декабря, 22.45, «Вилла Парк»
- Голы:
-
1:0 –
14 Хурихэйн,
2:0 –
17, автогол Бойс,
3:0 –
37 Коджиа,
4:0 –
45 Коджиа,
5:0 –
90 Уэсли.
Астон Вилла –
Нюланд, Конса, Аль-Мухаммади, Тэйлор, Честер (Хоз, 77), Лэнсбери, Хурихэйн, Трезеге, Дуглас Луис, Хота, Коджиа (Уэсли, 73).
Ливерпуль –
Келлехер, Галлахер, Хувер (Норрис, 82), ван дер Берг, Бойс, Кейн, Чиривелья, Хилл, Кристи-Дэвис (Кларксон, 77), Лонгстафф (Бирн, 65), Эллиот.
- Предупреждение:
-
Кристи-Дэвис
(41).
- Дата проведения
-
18 декабря, 22.45, «Кассам Стэдиум»
- Голы:
-
0:1 –
22 Жоау Канселу,
1:1 –
46 Тэйлор,
1:2 –
50 Стерлинг,
1:3 –
70 Стерлинг.
Оксфорд Юнайтед –
Арчер, Мур, Лонг, Дики, Алекс Родригес, Баптист (Мусиньо, 87), Брэннаган, Фосу-Анри, Аджей (Сайкс, 57), Тэйлор (Мэкки, 75), Раффлз.
Манчестер Сити –
Браво, Анхелиньо (Габриэл Жезус, 62), Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Зинченко, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Родри Эрнандес (Гюндоган, 59), Стерлинг (Бернабе, 76), Харвуд-Беллис.
- Дата проведения
-
18 декабря, 22.45, «Гудисон Парк»
- Голы:
-
0:1 –
26 Мэддисон,
0:2 –
29 Эванс,
1:2 –
70 Дэвис,
2:2 –
90 Бейнс.
Эвертон –
Пикфорд, Кин, Мина, Коулмэн, Холгейт, Ивоби (Тосун, 78), Дэвис, Ришарлисон (Гордон, 84), Бернард (Кин, 46), Бейнс, Кэлверт-Льюин.
Лестер –
Шмейхель, Морган, Рикарду Перейра, Эванс, Чилуэлл, Прат (Чоудури, 86), Мэддисон, Олбрайтон (Сеюнджю, 82), Ндиди, Перес (Грэй, 69), Варди.
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
2:3,
2:4.
- Дата проведения
-
18 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
-
1:0 –
51 Рэшфорд,
2:0 –
56, автогол Джексон,
3:0 –
61 Марсьяль.
Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Магуайр, Туанзебе (Гарнер, 65), Янг, Шоу (Уильямс, 62), Матич, Мата, Перейра, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 62).
Колчестер –
Геркен, Брэмелл, Проссер, Истмен, Джексон, Комли (Гэмбин, 73), Лэпсли, Пелл (Стивенсон, 66), Хэрриотт (Поку, 77), Норрис, Нубл.
- Предупреждения:
-
Пелл
(18), Янг
(22), Геркен
(39), Хэрриотт
(73).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:5).
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