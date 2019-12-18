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Вальверде о класико: «Не помню у «Реала» таких явных моментов, как у «Барселоны»

19.12.2019 02:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о матче с «Реалом» (0:0) в Ла Лиге.

«Эта Ла Лига нормальная, прошлые две, когда мы выиграли с большим преимуществом, – нет.

Нам было трудно преодолеть давление, но я не помню у соперника таких явных моментов, как у нас.

Конечно, нам бы хотелось выиграть, за нас был фактор своего поля, и мы чуть больше были обязаны победить.

«Реал» провел здесь хороший, тяжелый для нас, матч, как они всегда это делают», – сказал тренер.

В класико протесты затмили футбол: перед матчем – драка болельщиков, игру приостановили из-за шаров на поле

Собрали для вас эмоции этого класико: скука, грусть, разочарование, боль

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о матче с «Реалом» (0:0) в Ла Лиге.
 
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