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Вальверде о класико: «Не помню у «Реала» таких явных моментов, как у «Барселоны»
19.12.2019 02:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о матче с
«Эта Ла Лига нормальная, прошлые две, когда мы выиграли с большим преимуществом, – нет.
Нам было трудно преодолеть давление, но я не помню у соперника таких явных моментов, как у нас.
Конечно, нам бы хотелось выиграть, за нас был фактор своего поля, и мы чуть больше были обязаны победить.
«Реал» провел здесь хороший, тяжелый для нас, матч, как они всегда это делают», – сказал тренер.
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о матче с «Реалом» (0:0) в Ла Лиге.
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