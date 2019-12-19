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Кульчий – основной кандидат на пост главного тренера молодежной команды московского «Динамо» («СЭ»)

20.12.2019 00:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По данным «СЭ», основным кандидатом на пост главного тренера молодежной команды «Динамо» является белорусский специалист, главный тренер «Гомеля» Александр Кульчий.

Воспитанник гомельской школы футбола и рекордсмен сборной Беларусио количеству матчей (102) играл за бело-голубых в 1997-1999 годах, стал обладателем бронзовой медали. У 46-летнего специалиста есть опыт и тренерской работы в московском клубе – он помогал Сергею Чикишеву в «Динамо-2» в сезоне 2016/17, когда команда выступала в ПФЛ.

По ходу нынешнего года Кульчий принял «Гомель», однако спасти клуб от вылета в первую лигу не сумел.

Тренерский пост в молодежной команде «Динамо» свободен после перехода Кирилла Новикова в основу. Дубль бело-голубых занимает первое место с семиочковым отрывом от идущего на втором месте ЦСКА.

 
Теги: Гомель
 
 
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По данным «СЭ», основным кандидатом на пост главного тренера молодежной команды «Динамо» является белорусский специалист, главный тренер «Гомеля» Александр...
 
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