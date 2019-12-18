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ФХБ о снятии U-20 с чемпионата: «Это решение обсуждалось еще задолго до старта МЧМ-2020 и было обусловлено рядом причин»

19.12.2019 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ФХБ выпустила релиз, в котором пояснила, что решение о расформировании команды U20 обусловлено несколькими причинами.

«Главной новостью текущей недели стало расформирование базовой команды молодежной сборной Беларуси и снятие ее с чемпионата. Многие СМИ связали это решение с выступлением «молодежки» на чемпионате мира в дивизионе IA, где наши ребята заняли третье место и не сумели выполнить задачу по выходу в элиту. Однако это не так. Данное решение обсуждалось еще задолго до старта МЧМ-2020 и было обусловлено рядом причин. В процессе обсуждения был сделан вывод о том, что существование команды U20 в данном виде в настоящий момент нецелесообразно.

Проект изначально был направлен на то, чтобы тренерский штаб имел возможность, во-первых, просмотреть максимальное количество кандидатов в сборную (только в период с 1 января по 27 июля 2019 года через команду прошли 67 хоккеистов). Во-вторых, поработать над их индивидуальными и физическими данными. В-третьих, через постоянную игровую практику наилучшим образом подготовить игроков к главным международным стартам.

Однако ростер и результаты «молодежки» на трех последних чемпионатах мира показывают, что эффективность проекта U20 в его нынешнем виде не столь велика, как хотелось бы. Например, на прошедшем в Минске МЧМ-2020 базовая команда «молодежки» была представлена лишь 8 хоккеистами, все остальные приехали в сборную из других команд. Систематическое отсутствие результата на главном старте года также заставило задуматься об эффективности расходования средств и целесообразности дальнейшего содержания команды.

Стоит отметить, что финансовый вопрос сыграл в решении о расформировании U20 не последнюю роль. Содержание команды требовало и требует серьезных ежегодных инвестиций от ФХБ, Минспорта и, в последние полтора года, РЦОП «Раубичи». В данный момент возникла необходимость сократить нагрузку на бюджет.

Нынешняя ситуация позволяет фактически безболезненно расформировать команду, не причиняя ущерб ни чемпионату, ни молодым хоккеистам, многие из которых и так не продолжили бы выступление в сборной U20 на зимне-весеннем отрезке сезона. Игроки 2000 года рождения и так получили бы «вольную», потому как не проходят в «молодежку» по возрасту, 2002-го – имеют возможность присоединиться к «юниорке» (U18) и готовиться вместе с ней к апрельскому чемпионату мира в элите.

Из команды, представленной на МЧМ-2020 в Минске, лишь пятеро игроков могли остаться в составе новой сборной с прицелом на декабрьский турнир следующего года. Все они в данный момент имеют варианты дальнейшего трудоустройства. Что касается игроков 2001 года рождения, не попавших в финальный ростер на МЧМ, они отправятся в свои прежние клубы, за которыми на них закреплены спортивные права. Как и говорил в своем недавнем интервью глава ФХБ Геннадий Савилов, ни один хоккеист не останется на улице.

Снятие «молодежки» с чемпионата страны никак не повлияет на турнирную ситуацию. По итогам первой стадии команда U20 попала в группу 3 вместе с «Авиатором», «Бобруйском», «Витебском» и U18. Очки, набранные на осеннем отрезке, обнулились, участники квартета успели провести всего по три матча. Команда U20 в борьбу на второй стадии не вступала.

Здесь можно вспомнить практику Словакии, чья «молодежка» до нынешнего сезона выступала в чемпионатах страны только в период до МЧМ, после чего распускалась до начала следующего сезона и собиралась вновь. А в этом году словаки отказались и от такой практики – просто потому, что большинство кандидатов уже и так играют в профессиональных командах на взрослом уровне.

Какой будет модель подготовки молодежной сборной Беларуси к чемпионатам мира в дальнейшем, решится в течение ближайшего месяца. ФХБ рассматривает несколько альтернативных вариантов и не отказывается от идеи базовой команды для «молодежки». Как и было объявлено после недавнего исполкома, более детальная информация будет представлена общественности после 20 января 2020 года. В эти же сроки должна появиться ясность и с тренерским штабом молодежной сборной Беларуси.

Что до остальных команд института сборных (U17, U18), то они, естественно, продолжат свое выступление в чемпионатах Беларуси», – говорится в сообщении ФХБ.

 

 

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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ФХБ выпустила релиз, в котором пояснила, что решение о расформировании команды U20 обусловлено несколькими причинами.
 
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