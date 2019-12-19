Виталий Жуковский: «Ислочь» уступает только брестскому «Динамо» и БАТЭ в плане активностей для болельщиков на своих домашних матчах»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский рассказал о работе с болельщиками.

– Как вы отреагировали на решение исполкома , по которому в следующем сезоне с марта по декабрь в высшей лиге нельзя играть на «синтетике»?

– Я отреагировал нормально. Первая мысль: «Теперь будет ненужно переживать о переходах с одного покрытия на другое». Правда, потом подумал о наших болельщиках. Как их вести на условный «Трактор»? Считаю, у поклонников «Ислочи» уже сложилась определенная культура боления. Клуб делает многое, чтобы им было комфортно и интересно на стадионе. Считаю, «Ислочь» уступает только брестскому «Динамо» и в плане активностей для болельщиков на своих домашних матчах.

Давайте разберемся в ситуации. В последнее время руководство АБФФ открывает много полей, чтобы наши дети имели возможность заниматься футболом. Это здорово! Вот только за последние годы федерация не уложили ни одного поля с натуральным покрытием – везде «синтетика». Получается, для детей мы укладываем поля с искусственным покрытием, но запрещаем на нем играть матчи высшей лиги. Выходит, 30-летних мужиков будем жалеть, а дети пусть ломаются на «синтетике»? Где логика?

Можно понять, если бы с инициативой играть на натуральных полях вышли БАТЭ или «Шахтер». Эти команды постоянно работают на натуральном газоне. Перед сезоном они улетали на заграничные сборы, потом тратили серьезные деньги на подготовку натуральных полей. Понятно, у этих клубов серьезные бюджеты. Если честно, меня удивило, что с инициативой отменить игры на «синтетике» выступил Иван Иосифович Ворсович. Я нормально отношусь к «Неману». К клубу нет никаких вопросов, но не очень приятно, когда инициатива одного человека лишает другие клубы стадионов. При этом его команда перед сезоном не ездит в Турцию, чтобы работать на натуральных полях, а готовится к чемпионату на «синтетике». Только в межсезонье гродненцы играют от десяти до 15 матчей на искусственном поле. Плюс дубль и женская команда летом играет на «синтетике» в манеже. Это право клуба, к которому мы никогда не высказывали и не будем высказывать претензий. Просто тогда зачем бояться сыграть три-четыре матча в сезоне на искусственном поле? Где логика? – заявил Жуковский.

Детям кладут синтетику, взрослым – запрещают на ней играть. Жуковский – о логике АБФФ и о том, как сделать наш футбол лучше