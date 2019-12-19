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Алексей Бага: «Да, хотел остаться главным тренером БАТЭ»

20.12.2019 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мнением о своем уходе из клуба.

– Считаете, с вами поступили справедливо?

– Не хочу рассуждать в таком ракурсе. Как бы ни относился к ситуации, решение руководства нужно не обсуждать, а принять как должное. В любом случае без всяких подковырок желаю удачи клубу и здоровья ребятам. Печальные события в конце этого года опять показали, что главное — это жизнь человека

– Вы хотели остаться на посту рулевого БАТЭ?

– Да. Уже второго декабря с тренерским штабом у нас был большущий материал по сезону: что переделывать и улучшать не только в игре – вплоть до медицины, быта и питания. Надеюсь, все это пригодится не только мне, но и клубу.

– То есть вы не видели свою отставку неизбежной?

– Сезон тяжелый, задача не выполнена... В принципе особых иллюзий не питал. Тем не менее работу над ошибками всегда нужно делать оперативно – это поможет в будущем.

– При каких условиях могли бы остаться на посту?

– Наверняка чемпионское звание смикшировало бы вылет из еврокубков. И, наоборот, попадание в группу как-то притупило бы горечь от того, что не стали первыми.

– Ваш штаб тоже уходит из Борисова?

– Такие решения приняли Молош и Тарасенко. Другие ребята размышляют. Но здесь ни в коем случае не должно возникать обид: у каждого есть право выбора, свои мысли и мотивы, – сказал Бага.

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Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мнением о своем уходе из клуба.
 
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