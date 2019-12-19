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Виталий Жуковский: «На стадионе «Минска» есть крыша. Кто пойдет на «Трактор», если на улице будет дождь?»
20.12.2019 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– После решения исполкома
– Поймите, нас лишают не газона, а футбольного стадиона. Еще раз, в Минске матчи высшей лиги не будут играть чисто на футбольных аренах. Это очень важно. Зачем в столице отказываться от чисто футбольного стадиона с хорошей логистикой из-за «синтетики»? Все-таки в первую очередь нужно думать о болельщиках.
Если на стадионе футбольного клуба «Минска» есть крыша, то люди могут прийти на матч при любой погоде. Кто пойдет на «Трактор», если на улице будет дождь? Как там организовать зоны активности для зрителей? При этом работники «Трактора» хорошо ухаживают за газоном. Просто считаю, что после очень интересного чемпионата, который был в этом году, мы должны еще больше думать о привлечении болельщиков, а не загонять их на «Трактор», – сказал Жуковский.
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