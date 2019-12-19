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Дмитрий Буйницкий покинул магнитогорский «Металлург»
20.12.2019 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Дмитрий Буйницкий покинул магнитогорский
Клуб и форвард расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает
Напомним, весной 22-летний Буйницкий подписал с «Магниткой» односторонний контракт на три года, однако старт чемпионата КХЛ Дмитрий пропустил из-за травмы, по причине которой досрочно завершил сезон-2018/19.
В текущем форвард сыграл за «Металлург» 9 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Подробную статистику 22-летнего хоккеиста смотрите
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Белорусский нападающий Дмитрий Буйницкий покинул магнитогорский «Металлург».
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