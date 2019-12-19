Дмитрий Буйницкий покинул магнитогорский «Металлург»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Дмитрий Буйницкий покинул магнитогорский .

Клуб и форвард расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, весной 22-летний Буйницкий подписал с «Магниткой» односторонний контракт на три года, однако старт чемпионата КХЛ Дмитрий пропустил из-за травмы, по причине которой досрочно завершил сезон-2018/19.

В текущем форвард сыграл за «Металлург» 9 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Подробную статистику 22-летнего хоккеиста смотрите здесь.