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Дмитрий Буйницкий покинул магнитогорский «Металлург»

20.12.2019 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Дмитрий Буйницкий покинул магнитогорский «Металлург».

Клуб и форвард расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, весной 22-летний Буйницкий подписал с «Магниткой» односторонний контракт на три года, однако старт чемпионата КХЛ Дмитрий пропустил из-за травмы, по причине которой досрочно завершил сезон-2018/19.

В текущем форвард сыграл за «Металлург» 9 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Подробную статистику 22-летнего хоккеиста смотрите здесь.

 
 
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Белорусский нападающий Дмитрий Буйницкий покинул магнитогорский «Металлург».
 
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