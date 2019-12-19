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Весомая потеря: из БАТЭ уходит Алексей Бага

20.12.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Алексей Бага влился в тренерский штаб «желто-синих» в 2011 году и работал ассистентом у Виктора Ганчаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба, которого сменил на посту в начале июня минувшего года. В итоге вторая половина сезона-2018 оказалась для команды очень успешной: были завоеваны чемпионский титул, а также путевка в 1/16 финала Лиги Европы.

2019-й стартовал для БАТЭ статусной победой над лондонским «Арсеналом» (1:0), к сожалению, в дальнейшем столь же ярких событий не случилось. Команда заняла лишь второе место в розыгрыше элитного дивизиона, не сумела пробиться в осеннюю стадию еврокубков.

«Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан — и надеемся, станет правильным для обеих сторон. Не сомневаемся, что Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего его высокому уровню и амбициям», — говорится в сообщении.

Кто займет место Алексея Баги у руля БАТЭ, пока не известно.

https://www.mlyn.by/2019/12/vesomaya-poterya-iz-bate-uhodit-aleksej-baga/

 
 
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По истечении срока действия контракта футбольный клуб «желто-синих» покидает рулевой Алексей Бага. Об этом сообщает пресс-служба БАТЭ.
 
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