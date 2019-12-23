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Максим Цыгалко: «Маритиму» платил за меня минскому «Динамо» 500-600 тысяч евро, но за 5 минут до конца тренировки я порвал крестообразную связку»

23.12.2019 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший белорусский нападающий Максим Цыгалко рассказал о вариантах продолжения карьеры за границей до травмы.

«Было много вариантов, но не срослось. Президент минского «Динамо» хотел слишком больших денег за переходы.

Однажды все-таки получилось договориться — я поехал в «Маритиму». Они за меня уже даже оплатили сумму, которая президента устраивала, где-то 500-600 тысяч евро. Но за пять минут до конца тренировки получилось так, что я порвал крестообразную связку колена.

Руководство говорило: «Если на месяц (думали, что мениск), мы тебя все равно подпишем, ты нам нужен». Но получилось так, что и мениск, и крестообразная», — сказал Цыгалко.

 
 
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Бывший белорусский нападающий Максим Цыгалко рассказал о вариантах продолжения карьеры за границей до травмы.
 
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