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Максим Цыгалко: «Маритиму» платил за меня минскому «Динамо» 500-600 тысяч евро, но за 5 минут до конца тренировки я порвал крестообразную связку»
23.12.2019 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший белорусский нападающий
«Было много вариантов, но не срослось. Президент минского
Однажды все-таки получилось договориться — я поехал в
Руководство говорило: «Если на месяц (думали, что мениск), мы тебя все равно подпишем, ты нам нужен». Но получилось так, что и мениск, и крестообразная», — сказал Цыгалко.
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Максим Цыгалко: «Маритиму» платил за меня минскому «Динамо» 500-600 тысяч евро, но за 5 минут до конца тренировки я порвал крестообразную связку»
Бывший белорусский нападающий Максим Цыгалко рассказал о вариантах продолжения карьеры за границей до травмы.
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