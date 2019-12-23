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Саснович поднялась на 5 мест в рейтинге WTA

23.12.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В обновленном рейтинге WTA белорусская теннисистка Александра Саснович занимает 62-ю строчку.

До последнего обновления 25-летная спортсменка располагалась на 67-м месте.

Такому прыжку поспособствовало удачное выступление на турнире в Лиможе, в котором Саснович дошла до финала.

Саснович сыграла в финале впервые за почти 2 года, но уступила россиянке. По сравнению с ужасным прошлым сезоном – это успех

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 23 декабря 2019

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 7851
2 (2) Каролина Плишкова (Чехия) 5940
3 (3) Наоми Осака (Япония) 5496
4 (4) Симона Халеп (Румыния) 5462
5 (5) Бьянка Андрееску (Канада) 5133
6 (6) Элина Свитолина (Украина) 5075
7 (7) Петра Квитова (Чехия) 4776
8 (8) Белинда Бенчич (Швейцария) 4685
9 (9) Кики Бертенс (Нидерланды) 4245
10 (10) Серена Уильямс (США) 3935
11 (11) Арина Соболенко (Беларусь) 3120
50 (50) Виктория Азаренко (Беларусь) 1115
62 (67) Александра Саснович (Беларусь) 952
 
 
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В обновленном рейтинге WTA белорусская теннисистка Александра Саснович занимает 62-ю строчку.
 
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