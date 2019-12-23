|
Саснович поднялась на 5 мест в рейтинге WTA
23.12.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В обновленном рейтинге
До последнего обновления 25-летная спортсменка располагалась на 67-м месте.
Такому прыжку поспособствовало удачное выступление на турнире в Лиможе, в котором Саснович
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 23 декабря 2019
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обновленном рейтинге WTA белорусская теннисистка Александра Саснович занимает 62-ю строчку.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)