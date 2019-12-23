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Александр Лукашенко: «Мы даже грязным спортсменам помогали, развернув флаг на Олимпиаде. Думаете, это случайно было?»

24.12.2019 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым намекнул, что российский флаг на открытии Летних Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро чиновник Андрей Фомочкин развернул не по собственной инициативе.

- Может ли как-то Беларусь, Союзное государство, помочь российским чистым спортсменам?

– Слушай, мы даже грязным помогали, развернув ваш флаг на Олимпиаде. Вы что думаете, это случайно было? Но вы никак это не оценили. Вы потом ответили [фильмами] «Батька 2», «Батька 3». Я когда-нибудь расскажу, как все это было, — сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым намекнул, что российский флаг на...
 
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