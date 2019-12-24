Файков о расформировании U-20: «Я не знаю, какое помутнение произошло у Савилова. Если есть столько денег, то пусть играют в МХЛ. Около 2 млн это обойдется»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтер» Юрий Файков поделился мнением о закрытии проекта U-20.

«Другие люди должны об этом говорить, а не я. Естественно, мне обидно за ребят. Мы готовились пять лет. И это были лучшие два возраста. В том году 99-й и 2000-й. А вопросы нужно задавать председателю федерации: почему два года U-20 проигрывает.

Пусть он сначала, как Файков, три чемпионата мира подряд выиграет, а потом рассуждает — что у кого не получилось. Проект развалили полностью. Посчитайте только, сколько игроков играет в сборной, минском «Динамо», экстралиге, прошедшие наш центр подготовки.

Я не знаю, какое помутнение произошло в голове у Савилова. Видимо, друга нужно было устроить на работу. Без объяснения причин выгнали меня и Есаулова. Кто лучшие результаты показывал, Савилов всех выгнал.