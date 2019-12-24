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Николай Золотов: «В России можно развиваться. Можно попасть еще выше. Получится – дальше в Европу»

25.12.2019 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

25-летний белорусский защитник Николай Золотов в интервью Tribuna.com прокомментировал подписание контракта с «Уралом».

– Приятные хлопоты под Новый год. Нужно готовиться к отъезду. Насколько неожиданно все произошло?

– Очень. Были с женой на отдыхе в Доминикане. В прошлый вторник в три часа ночи разбудили звонки и сообщения от агента. Проснулся, прочитал: «Урал» готов подписать контракт».

– Готовились к таким звонкам?

– К ночным – нет. Полагаю, просто не подумали о разнице во времени. В Москве было 10 утра, а у нас ночь. Но когда прочитал, сразу проснулся, взбодрился и позвонил агенту. Он сказал, что окончательная ясность будет через пару часов, когда он обговорит условия с президентом «Урала». Я лег дальше спать, а потом, когда агент все уладил, согласился на переход. Шли заключительные дни отдыха. Улетали на следующий день. Получилось так, что с женой расстались в Москве. Она поехала в Витебск, а я полетел в Екатеринбург.

– Вы смогли заснуть после таких новостей?

– Ну, немножко, пару часов, поворочался, разбудил жену, ей рассказал, а потом заснул.

– Мыслей в стиле «Как я там смогу?» не было?

– Нет. Будут сборы, будет время, чтобы познакомиться с командой. Надо просто работать и доказывать, что попал туда не зря, что не зря выбор «Урала» пал на меня. Все в моих руках и ногах. А как будет – посмотрим.

– Говорили, что вас особо не интересовали цифры в контракте. Почему?

– Я понимал, что условия будут не меньше, чем в «Витебске».

– Мне, кажется, даже больше.

– Если бы меня интересовал доход, я бы в 25 лет рассматривал Казахстан. Уехал бы на пять лет и все. Уровень лиги сопоставим с белорусской, а зарплаты выше. А в России можно развиваться. Можно попасть еще выше. Получится – дальше в Европу. Не получится – в их топы. А если совсем не получится, значит, такого уровня я футболист и оказался там случайно.

Я буду работать, тренироваться, доказывать тренеру и использовать свои шансы. А зарплата... Она не сильно меня интересует по жизни. Главное, чтобы на еду с одеждой хватало. Я к деньгам спокойно отношусь. У меня нет цели больше заработать, и больше урвать. Для меня это просто деньги, для того, чтобы существовать. Понятно, что все хотят жить хорошо, но многое зависит от человека. Кто-то захочет заработать много и найдет тысячу способов это сделать. Если кто-то хочет этого только на словах, придумает тысячу оправданий и отмазок, почему он этого не может сделать, – сказал Золотов.

«Были переговоры с Брестом, но когда появился «Урал», не раздумывал». Золотов – про деньги, эйфорию и отъезд в Россию

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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25-летний белорусский защитник Николай Золотов в интервью Tribuna.com прокомментировал подписание контракта с «Уралом».
 
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