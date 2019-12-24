|
Журналист Шевченко подшутил над Буйницким: «Удачи тебе. Здесь нужно отдавать не треть, а половину»
25.12.2019 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный российский журналист Алексей Шевченко подшутил над белорусским форвардом Дмитрием Буйницким, который накануне покинул «Магнитку» и перешел в «Авангард».
– Удачи тебе. Здесь нужно отдавать не треть, а половину, – сказал Шевченко, на что Буйницкий рассмеялся.
Напомним, что в октябре журналисты «Спорт-Экспресса» рассказали, что контракты некоторых хоккеистов в «Магнитке» попали под подозрение на предмет «откатов». В том числе назывался и контракт Буйницкого.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский журналист Алексей Шевченко подшутил над белорусским форвардом Дмитрием Буйницким, который накануне покинул «Магнитку» и перешел в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)