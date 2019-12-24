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Журналист Шевченко подшутил над Буйницким: «Удачи тебе. Здесь нужно отдавать не треть, а половину»

25.12.2019 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный российский журналист Алексей Шевченко подшутил над белорусским форвардом Дмитрием Буйницким, который накануне покинул «Магнитку» и перешел в «Авангард».

– Удачи тебе. Здесь нужно отдавать не треть, а половину, – сказал Шевченко, на что Буйницкий рассмеялся.

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Напомним, что в октябре журналисты «Спорт-Экспресса» рассказали, что контракты некоторых хоккеистов в «Магнитке» попали под подозрение на предмет «откатов». В том числе назывался и контракт Буйницкого.

«У нас люди – завистники». Буйницкий – об отношении к легионерам в «Динамо», откате в контракте и переходе в «Авангард»

 

 
 
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Известный российский журналист Алексей Шевченко подшутил над белорусским форвардом Дмитрием Буйницким, который накануне покинул «Магнитку» и перешел в...
 
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