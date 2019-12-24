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Минское «Динамо» проиграло 11 матчей подряд во второй раз в сезоне
25.12.2019 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
Это 11-е поражение команды Крэйга Вудкрофта подряд и 14-е в 15 последних матчах.
Отметим, что это вторая серия из 11 поражений клуба в нынешнем сезоне. Ранее «Динамо» проиграло 11 игр с 6 октября по 3 ноября.
На данный момент команда занимает 11-е место в таблице Запада, набрав 28 очков в 41 играх.
В следующем матче «зубры» сыграют дома против «Динамо» Рига. Отметим, что рижане находятся на последнем месте в западной конференции КХЛ.
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