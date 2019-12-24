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Минское «Динамо» проиграло 11 матчей подряд во второй раз в сезоне

25.12.2019 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» уступило «Куньлуню» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это 11-е поражение команды Крэйга Вудкрофта подряд и 14-е в 15 последних матчах.

Отметим, что это вторая серия из 11 поражений клуба в нынешнем сезоне. Ранее «Динамо» проиграло 11 игр с 6 октября по 3 ноября.

На данный момент команда занимает 11-е место в таблице Запада, набрав 28 очков в 41 играх.

В следующем матче «зубры» сыграют дома против «Динамо» Рига. Отметим, что рижане находятся на последнем месте в западной конференции КХЛ. 

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Минское «Динамо» уступило «Куньлуню» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
 
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