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Хавбек «Вест Хэма» Антонио: «Единственный способ остановить расизм – снимать очки с клубов»
25.12.2019 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
«Я чувствую, что FA, PFA и все руководящие органы должны бороться с расизмом усерднее. Наказание отдельных людей не решит проблему. Единственный способ остановить это – наказать команду.
Тогда люди сами начнут с этим разбираться. Причем наказывать нужно снятием очков, а не штрафами, поскольку выплатить штраф не проблема, клубы зарабатывают миллиарды.
В таком случае фанаты, стоящие рядом с [нарушающими порядок] болельщиками, помешают им делать это. Тогда это их зацепит. Сейчас то, что они изображают обезьян и проявляют расизм, касается только их самих. Когда это отразится на клубе, все перестанут так поступать.
Расизм на меня не влияет. Я понял, что он характеризует человека, который так себя ведет. Если меня как-то называют, это не влияет на мою жизнь. Я все так же пойду домой, поцелую жену, обниму детей. Если вы захотите мне врезать, я буду защищаться. В остальном это ничто. Люди пытались орать мне в лицо, чтобы завести меня. Я отвечал: «Я здесь не для драки, а для любви», – сказал Антонио.
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Полузащитник «Вест Хэма» Микаил Антонио поделился мнением о способах борьбы с расизмом в футболе.
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