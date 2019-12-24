Хавбек «Вест Хэма» Антонио: «Единственный способ остановить расизм – снимать очки с клубов»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Микаил Антонио поделился мнением о способах борьбы с расизмом в футболе.

«Я чувствую, что FA, PFA и все руководящие органы должны бороться с расизмом усерднее. Наказание отдельных людей не решит проблему. Единственный способ остановить это – наказать команду.

Тогда люди сами начнут с этим разбираться. Причем наказывать нужно снятием очков, а не штрафами, поскольку выплатить штраф не проблема, клубы зарабатывают миллиарды.

В таком случае фанаты, стоящие рядом с [нарушающими порядок] болельщиками, помешают им делать это. Тогда это их зацепит. Сейчас то, что они изображают обезьян и проявляют расизм, касается только их самих. Когда это отразится на клубе, все перестанут так поступать.

Расизм на меня не влияет. Я понял, что он характеризует человека, который так себя ведет. Если меня как-то называют, это не влияет на мою жизнь. Я все так же пойду домой, поцелую жену, обниму детей. Если вы захотите мне врезать, я буду защищаться. В остальном это ничто. Люди пытались орать мне в лицо, чтобы завести меня. Я отвечал: «Я здесь не для драки, а для любви», – сказал Антонио.

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