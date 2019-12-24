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Главред «Эхо Москвы»: «Лукашенко сказал, что если юристы найдут возможность, то возможно совместное выступление на ОИ»
25.12.2019 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов, который недавно брал интервью у
«Я знаю, что до 27 декабря будет подана жалоба в CAS на решение ВАДА по отстранению российских команд от соревнований. Я не большой болельщик, но за биатлон я болею. И для меня важно, чтобы «чистые» спортсмены смогли бы выступить.
Скажу страшную вещь: мне все равно, под каким флагом они выступят. Мне важно, чтобы, скажем, молодая биатлонистка Куклина выступала. Я смотрю Олимпиады не из-за церемоний открытия и закрытия, где парады с флагами.
Так что я буду надеяться. Между прочим, Лукашенко сказал, что если юристы найдут возможность, то возможно совместное выступление, или он примет нас в белорусскую делегацию. Вот пусть министры про это и поговорят. Пусть Путин про это поговорит», – цитирует Венедиктова «
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Главред «Эхо Москвы»: «Лукашенко сказал, что если юристы найдут возможность, то возможно совместное выступление на ОИ»
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