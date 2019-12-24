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Главред «Эхо Москвы»: «Лукашенко сказал, что если юристы найдут возможность, то возможно совместное выступление на ОИ»

25.12.2019 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов, который недавно брал интервью у Александра Лукашенко, рассказал о том, что президент Беларуси готов помочь России в участии ее спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Я знаю, что до 27 декабря будет подана жалоба в CAS на решение ВАДА по отстранению российских команд от соревнований. Я не большой болельщик, но за биатлон я болею. И для меня важно, чтобы «чистые» спортсмены смогли бы выступить.

Скажу страшную вещь: мне все равно, под каким флагом они выступят. Мне важно, чтобы, скажем, молодая биатлонистка Куклина выступала. Я смотрю Олимпиады не из-за церемоний открытия и закрытия, где парады с флагами.

Так что я буду надеяться. Между прочим, Лукашенко сказал, что если юристы найдут возможность, то возможно совместное выступление, или он примет нас в белорусскую делегацию. Вот пусть министры про это и поговорят. Пусть Путин про это поговорит», – цитирует Венедиктова «Прессбол» со ссылкой на «Эхо Москвы».

Лукашенко о помощи российским спортсменам на Олимпиаде-2020: «Я не против. Это даже красивая страница будет»

 
 
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Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов, который недавно брал интервью у Александра Лукашенко, рассказал о том, что президент Беларуси готов помочь России...
 
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