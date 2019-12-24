Главред «Эхо Москвы»: «Лукашенко сказал, что если юристы найдут возможность, то возможно совместное выступление на ОИ»

Источник материала: Tribuna.com

Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов, который недавно брал интервью у , рассказал о том, что президент Беларуси готов помочь России в участии ее спортсменов на в Токио.

«Я знаю, что до 27 декабря будет подана жалоба в CAS на решение ВАДА по отстранению российских команд от соревнований. Я не большой болельщик, но за биатлон я болею. И для меня важно, чтобы «чистые» спортсмены смогли бы выступить.

Скажу страшную вещь: мне все равно, под каким флагом они выступят. Мне важно, чтобы, скажем, молодая биатлонистка Куклина выступала. Я смотрю Олимпиады не из-за церемоний открытия и закрытия, где парады с флагами.

Так что я буду надеяться. Между прочим, Лукашенко сказал, что если юристы найдут возможность, то возможно совместное выступление, или он примет нас в белорусскую делегацию. Вот пусть министры про это и поговорят. Пусть Путин про это поговорит», – цитирует Венедиктова « Прессбол » со ссылкой на « Эхо Москвы ».

Лукашенко о помощи российским спортсменам на Олимпиаде-2020: «Я не против. Это даже красивая страница будет»