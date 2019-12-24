Алексей Бага: «Я не проявил достаточно помощи Андрею Капскому в плане создания гармонии между топ-менеджментом и командой»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал об отношениях с Андреем Капским.

- Ты как старший товарищ проявил достаточно помощи Андрею Капскому в плане создания гармонии между топ-менеджментом и командой?

– Думаю, нет. Можно было бы по-другому. Исходя из того, что результат в Борисове не тот, который нужен. Но опять же, это не должно звучать как оправдание, но я мог сделать что-то не так, как в отношении с ним, так и в отношении команды, в тренировочном процессе. Я был таким же дебютантом этого всего бизнеса.

- Чего ты не сделал

– Наверняка те ситуация, когда мы кому-то проиграли, надо было немного по-другому выправить и сказать другие слова. Не так эмоционально. Но опять же, это был первый самостоятельный опыт. В ту секунду я думал, что я прав, а он думал, что он.

- Насколько я понимаю, ты отвечал Андрею при команде на претензии после матча. Вы не решали один на один

– Я вступал в диалог. Это не было руганью, неуважением. Но я отвечал при команде.

- Ты считаешь, что это правильно?

– Это опыт. Опять же, если молчать, то скажут, что проявляешь равнодушие: помылся и домой. Если отвечаешь, то как бы перечишь руководителю.

- Скажи честно, отцу, если бы он даже был бы не прав, ты бы слово не сказал

– Это не было бы все равно молчанием. Слова могли бы быть другие по форме, по содержанию. Но плюс ко всему, Анатольевич любил, когда с ним вступают в перестрелку. Но если смоделировать эту ситуацию, то, может быть, был бы какой-то ответ, но, может быть, какой-то другой по сути, по интонации.

- Возраст Андрея влиял на вас?

– Возраст нет. Все-таки Анатольевич был волчарой. Возраст, наверное, нет. Андрею чувствовалось, что было тяжело именно из-за нехватки каких-то футбольных знаний.

- Ты согласен, что вы его не до конца поддержали

– Да, думаю, что да, – сказал Бага в эфире MelkazeRaw .