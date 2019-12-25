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Бензема – третий после Месси и Роналду по голам и ассистам в Ла Лиге в 2010-е

26.12.2019 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Реала» Карим Бензема провел результативное десятилетие в чемпионате Испании.

По данным Opta, француз забил 155 голов и отдал 75 голевых передач в 2010-е годы – больше всех в Ла Лиге, если не учитывать показатели нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Бензема выступает за мадридский клуб с лета 2009 года. Он дважды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Бензема стал первым французским футболистом, забившим 150 голов в чемпионате Испании.

 
 
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Нападающий «Реала» Карим Бензема провел результативное десятилетие в чемпионате Испании.
 
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