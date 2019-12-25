Шкурин стал лучшим нападающим чемпионата Беларуси. Награду вручил Мархель

Источник материала: Tribuna.com

Победителем в номинациях «Лучший нападающий чемпионата Беларуси» стал Илья Шкурин из .

В межсезонье он перебрался в столицу из и в первом же полноценном сезоне на взрослом уровне сумел забить 19 мячей и прибавить к ним 7 точных передач.

Награду нападающему вручил главный тренер сборной Беларуси Михаил Марель.





Фото: скриншот трансляции АБФФ

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