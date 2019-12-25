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Шкурин стал лучшим нападающим чемпионата Беларуси. Награду вручил Мархель
26.12.2019 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Победителем в номинациях «Лучший нападающий чемпионата Беларуси» стал Илья Шкурин из
В межсезонье он перебрался в столицу из
Награду нападающему вручил главный тренер сборной Беларуси Михаил Марель.
Фото: скриншот трансляции АБФФ
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Победителем в номинациях «Лучший нападающий чемпионата Беларуси» стал Илья Шкурин из «Энергетика».
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