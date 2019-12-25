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Стасевич стал лучшим игроком чемпионата Беларуси-2019
26.12.2019 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лучшим игроком «чемпионата Беларуси» признан хавбек БАТЭ Игорь Стасевич.
Лучший футболист чемпионата определяется с 2002 года и за этот период 11 игроков становились обладателями столь почетного звания.
Стасевич побеждает в номинации второй год кряду и 5-й раз в карьере, из сезона в сезон подтверждая свой высочайший уровень.
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Лучшим игроком «чемпионата Беларуси» признан хавбек БАТЭ Игорь Стасевич.
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