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Стасевич стал лучшим игроком чемпионата Беларуси-2019

26.12.2019 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лучшим игроком «чемпионата Беларуси» признан хавбек БАТЭ Игорь Стасевич.

Лучший футболист чемпионата определяется с 2002 года и за этот период 11 игроков становились обладателями столь почетного звания.

Стасевич побеждает в номинации второй год кряду и 5-й раз в карьере, из сезона в сезон подтверждая свой высочайший уровень.

 
 
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Лучшим игроком «чемпионата Беларуси» признан хавбек БАТЭ Игорь Стасевич.
 
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