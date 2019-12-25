Стасевич стал лучшим игроком чемпионата Беларуси-2019

Источник материала: Tribuna.com

Лучшим игроком «чемпионата Беларуси» признан хавбек БАТЭ Игорь Стасевич.

Лучший футболист чемпионата определяется с 2002 года и за этот период 11 игроков становились обладателями столь почетного звания.

Стасевич побеждает в номинации второй год кряду и 5-й раз в карьере, из сезона в сезон подтверждая свой высочайший уровень.