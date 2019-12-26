Краснобаев о Шкурине: «Есть определенные периоды, когда лучше ничего не комментировать, чтобы не нанести клубу и игроку имиджевый вред»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о нападающем Илье Шкурине, который, скорее всего, переходит в московский как игрок брестчан, а не футболист «Энергетика», где заканчивал сезон.

– Проясните, пожалуйста, ситуацию по Илье Шкурину.

– Не буду ничего комментировать по этому моменту. Тут очень много инсинуаций. Уверен, придет время, когда вовлеченные и заинтересованные стороны дадут комментарий. А, может, и нет.

– Ситуация выглядит странно.

– В свое время Перес передавал Зидану в ресторане салфетку с контрактом :). И все в тайне. Могу сказать, что я очень рад, что сегодня белорусский футбол выходит на хороший уровень информационного пространства. О виде спорта пишут, им интересуются. Это хорошо для всего сообщества.

А второе. Есть определенные периоды, когда лучше ничего не комментировать, чтобы не нанести клубу и игроку имиджевый вред. Илья – футболист талантливый, на «Звездном мяче» собрал ряд наград. Дай Бог, чтобы у него все получилось, и он дальше играл в сильном чемпионате. А когда участники сегодняшней ситуации посчитают нужным пролить свет, они это сделают. Если нет – значит, нет.

– В накладе не остался ни «Энергетик-БГУ», ни «Динамо-Брест»?

– По-моему, я более чем ответил на ваш вопрос :) – сказал Краснобаев.

Шкурин перейдет в ЦСКА как игрок брестского «Динамо». На наших глазах происходит что-то странное