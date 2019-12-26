ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Краснобаев о Шкурине: «Есть определенные периоды, когда лучше ничего не комментировать, чтобы не нанести клубу и игроку имиджевый вред»

27.12.2019 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о нападающем Илье Шкурине, который, скорее всего, переходит в московский ЦСКА как игрок брестчан, а не футболист «Энергетика», где заканчивал сезон.

– Проясните, пожалуйста, ситуацию по Илье Шкурину.

– Не буду ничего комментировать по этому моменту. Тут очень много инсинуаций. Уверен, придет время, когда вовлеченные и заинтересованные стороны дадут комментарий. А, может, и нет.

– Ситуация выглядит странно.

– В свое время Перес передавал Зидану в ресторане салфетку с контрактом :). И все в тайне. Могу сказать, что я очень рад, что сегодня белорусский футбол выходит на хороший уровень информационного пространства. О виде спорта пишут, им интересуются. Это хорошо для всего сообщества.

А второе. Есть определенные периоды, когда лучше ничего не комментировать, чтобы не нанести клубу и игроку имиджевый вред. Илья – футболист талантливый, на «Звездном мяче» собрал ряд наград. Дай Бог, чтобы у него все получилось, и он дальше играл в сильном чемпионате. А когда участники сегодняшней ситуации посчитают нужным пролить свет, они это сделают. Если нет – значит, нет.

– В накладе не остался ни «Энергетик-БГУ», ни «Динамо-Брест»?

– По-моему, я более чем ответил на ваш вопрос :) – сказал Краснобаев.

Шкурин перейдет в ЦСКА как игрок брестского «Динамо». На наших глазах происходит что-то странное

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о нападающем Илье Шкурине, который, скорее всего, переходит в московский ЦСКА как игрок...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Шахтер» объявил о переходе сербского форварда Игора Ивановича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика