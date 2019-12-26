|
Краснобаев о Шкурине: «Есть определенные периоды, когда лучше ничего не комментировать, чтобы не нанести клубу и игроку имиджевый вред»
27.12.2019 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о нападающем Илье Шкурине, который, скорее всего, переходит в московский
– Проясните, пожалуйста, ситуацию по Илье Шкурину.
– Не буду ничего комментировать по этому моменту. Тут очень много инсинуаций. Уверен, придет время, когда вовлеченные и заинтересованные стороны дадут комментарий. А, может, и нет.
– Ситуация выглядит странно.
– В свое время Перес передавал Зидану в ресторане салфетку с контрактом :). И все в тайне. Могу сказать, что я очень рад, что сегодня белорусский футбол выходит на хороший уровень информационного пространства. О виде спорта пишут, им интересуются. Это хорошо для всего сообщества.
А второе. Есть определенные периоды, когда лучше ничего не комментировать, чтобы не нанести клубу и игроку имиджевый вред. Илья – футболист талантливый, на «Звездном мяче» собрал ряд наград. Дай Бог, чтобы у него все получилось, и он дальше играл в сильном чемпионате. А когда участники сегодняшней ситуации посчитают нужным пролить свет, они это сделают. Если нет – значит, нет.
– В накладе не остался ни «Энергетик-БГУ», ни «Динамо-Брест»?
– По-моему, я более чем ответил на ваш вопрос :) – сказал Краснобаев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Краснобаев о Шкурине: «Есть определенные периоды, когда лучше ничего не комментировать, чтобы не нанести клубу и игроку имиджевый вред»
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о нападающем Илье Шкурине, который, скорее всего, переходит в московский ЦСКА как игрок...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)