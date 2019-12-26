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Турнир в Польше. Беларусь победила ОАЭ
27.12.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гандбольная мужская сборная Беларуси на турнире в Польша стартовала с победы над командой ОАЭ.
Турнир в Польше
Мужчины
ОАЭ – Беларусь – 24:31 (9:19)
Беларусь: Мацкевич, Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулак, Шилович (2), Пуховский (6), Никуленков (1), Шумак (3), Юринок (5), Баранов (3), Лукьянчук, Королек (3), Вайлупов (5), Бохан, Гайдученко (3).
Завтра белорусские гандболисты сыграют со второй сборной Испании. Начало – в 19.30.
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Гандбольная мужская сборная Беларуси на турнире в Польша стартовала с победы над командой ОАЭ.
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