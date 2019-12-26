|
Ибрагимович перешел в «Милан»
27.12.2019 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Златан Ибрагимович вернулся в
38-летний форвард заключил с «россонери» контракт до июня 2020 года с опцией продления на сезон.
Ибрагимович, как сообщалось ранее, заработает 3 миллиона евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов, включая бонусы.
Швед прибудет в Милан в четверг, 2 января, где пройдет медицинские тесты, а затем присоединится к партнерам по команде и проведет первую тренировку. После подписания контракта состоится презентация игрока и пресс-конференция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Златан Ибрагимович вернулся в «Милан».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)