Марцел Личка посетил Брест. Генменеджер «Динамо» Краснобаев вручил тренеру чемпионскую медаль

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка посетил Брест, чтобы попрощаться с клубом и вернуть служебный автомобиль.

Напомним, тренер не смог присутствовать на церемонии чествования команды из-за учебы на тренерскую категорию.

Клубное телевидение «Динамо» выпустило ролик, в котором Марцел прогулялся по памятным местам в , а генменеджер клуба Максим Краснобаев вручил тренеру подарки от клуба и чемпионскую медаль.

Напомним, с Марцелом Личкой клуб решил не подписывать новый контракт.

Задали генменеджеру брестского «Динамо» все острые вопросы: о Хачериди, уходит ли Зайцев и кто вместо Лички

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