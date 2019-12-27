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Марцел Личка посетил Брест. Генменеджер «Динамо» Краснобаев вручил тренеру чемпионскую медаль
28.12.2019 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер брестского «Динамо»
Напомним, тренер не смог присутствовать на церемонии чествования команды из-за учебы на тренерскую категорию.
Клубное телевидение «Динамо» выпустило ролик, в котором Марцел прогулялся по памятным местам в
Напомним, с Марцелом Личкой клуб решил не подписывать новый контракт.
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Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка посетил Брест, чтобы попрощаться с клубом и вернуть служебный автомобиль.
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