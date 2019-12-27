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Марцел Личка посетил Брест. Генменеджер «Динамо» Краснобаев вручил тренеру чемпионскую медаль

28.12.2019 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка посетил Брест, чтобы попрощаться с клубом и вернуть служебный автомобиль.

Напомним, тренер не смог присутствовать на церемонии чествования команды из-за учебы на тренерскую категорию.

Клубное телевидение «Динамо» выпустило ролик, в котором Марцел прогулялся по памятным местам в Бресте, а генменеджер клуба Максим Краснобаев вручил тренеру подарки от клуба и чемпионскую медаль.

Напомним, с Марцелом Личкой клуб решил не подписывать новый контракт. 

Задали генменеджеру брестского «Динамо» все острые вопросы: о Хачериди, уходит ли Зайцев и кто вместо Лички

ВИДЕО (отметка 5.00)

 
Теги: Брест
 
 
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Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка посетил Брест, чтобы попрощаться с клубом и вернуть служебный автомобиль.
 
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