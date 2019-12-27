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Турнир в Польше. Беларусь победила Испанию Б

28.12.2019 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня сборная Беларуси проведет матч против второй сборной Испании на турнире в Польше.

Турнир в Польше

Беларусь – Испания Б 30:26 (15:10)

28 декабря, 19.30. Польша, Тарнув

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулак (1), Шилович (5), Астрашапкин, Пуховский (2), Никуленков (2), Шумак, Юринок (7), Баранов (1), Лукьянчук, Кишов, Королек (3), Вайлупов (6), Бохан (1), Гайдученко (2).

Напомним, вчера подопечные Юрия Шевцова оказались сильнее ОАЭ (31:24).

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Сегодня сборная Беларуси проведет матч против второй сборной Испании на турнире в Польше.
 
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