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Турнир в Польше. Беларусь победила Испанию Б
28.12.2019 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня сборная
Турнир в Польше
Беларусь – Испания Б 30:26 (15:10)
28 декабря, 19.30. Польша, Тарнув
Беларусь: Мацкевич, Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулак (1), Шилович (5), Астрашапкин, Пуховский (2), Никуленков (2), Шумак, Юринок (7), Баранов (1), Лукьянчук, Кишов, Королек (3), Вайлупов (6), Бохан (1), Гайдученко (2).
Напомним, вчера подопечные Юрия Шевцова оказались сильнее ОАЭ (31:24).
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