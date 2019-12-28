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Краснобаев поблагодарил Личку за работу: «Сейчас мы приняли такое решение, что мы идем порознь. Но это не значит, что мы не будем общаться»
28.12.2019 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев встретил приехавшего в
Представитель клуба поблагодарил чешского специалиста за работу. Напомним, с Личкой не был продлен контракт.
«Хочу поблагодарить, Марцел, за этот успех. Это успех для всех нас: для ребят, для всех членов тренерского штаба, офиса, клуба, для горожан. В этом очень большая твоя заслуга. Тут даже тяжело находить слова. Сейчас мы приняли такое решение, что мы идем порознь. Но это не значит, что мы не будем общаться. Мы всегда рады – я, все руководство клуба, коллеги. Мы всегда на связи и открыты. Приглашаем тебя всегда в Брест, в Беларусь. Рады будем всегда общаться и помочь. Поэтому спасибо тебе и всегда рады!» – сказал Краснобаев в эфире
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Краснобаев поблагодарил Личку за работу: «Сейчас мы приняли такое решение, что мы идем порознь. Но это не значит, что мы не будем общаться»
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев встретил приехавшего в Брест бывшего главного тренера клуба Марцела Личку, вручил ему чемпионскую...
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