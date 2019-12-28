ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Монако» назначил Морено главным тренером

28.12.2019 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Монако» расстался с главным тренером Леонарду Жардимом и назначил на его место Роберта Морено.

Соглашение с 42-летним испанцем рассчитано до июня 2022 года. Он приступит к работе в начале следующей недели.

Также в официальном пресс-релизе клуб выразил благодарность Леонарду Жардиму за сохранение места в Лиге 1 в прошлом сезоне и возвращение на подобающую монегаскам позицию в нынешнем.

Роберт Морено работал главным тренером сборной Испании после того, как Луис Энрике в июне покинул этот пост из-за болезни дочери. В ноябре Луис Энрике вернулся на должность главного тренера команды, сменив Морено.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Монако» расстался с главным тренером Леонарду Жардимом и назначил на его место Роберта Морено.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Тампа» против «Монреаля», «Торонто» – «Рейнджерс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика