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«Монако» назначил Морено главным тренером
28.12.2019 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Соглашение с 42-летним испанцем рассчитано до июня 2022 года. Он приступит к работе в начале следующей недели.
Также в официальном пресс-релизе клуб выразил благодарность
Роберт Морено работал главным тренером сборной Испании после того, как Луис Энрике в июне покинул этот пост из-за болезни дочери. В ноябре Луис Энрике вернулся на должность главного тренера команды, сменив Морено.
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«Монако» расстался с главным тренером Леонарду Жардимом и назначил на его место Роберта Морено.
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