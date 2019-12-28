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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Тампа» против «Монреаля», «Торонто» – «Рейнджерс»

28.12.2019 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Вашингтон 6:4 (1:0, 3:2, 2:2)
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Валльмарк (Дзингел, Нидеррайтер)
2:0 – 20 Фогеле (Слэвин, Дж.Стаал)
2:1 – 23 Дауд (Хэтэуэй, Карлсон)
3:1 – 25 Хэмилтон (Фогеле)
3:2 – 29 Овечкин (Эллер, Орлов)
4:2 – 33 Фогеле (Флери, Мартинук)
4:3 – 42 Кузнецов (Карлсон, Бэкстрем)
5:3 – 43 Нечас (Хаула)
6:3 – 55 Свечников ()
6:4 – 58 Гудас (Хагелин)

 

Даллас – Колорадо 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Сегин (Клингберг, Радулов)
1:1 – 18 Комфер (Ньето, Джост)
1:2 – 27 Коул (Джонсон, Ньето)
2:2 – 41 Гурьянов (Хинтц, Клингберг)

 

Флорида – Детройт 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Дадонов (Хоффман, Юбердо)
1:1 – 9 Хелм (Задина)
1:2 – 10 Ларкин (Дэйли, Атанасиу)
1:3 – 20 Нильсен (Немет)
2:3 – 21 Коннолли (Трочек, Барков)
3:3 – 26 Хоффман (Ватрано, Бойл)
4:3 – 26 Тонинато ()
5:3 – 53 Строльман (Барков, Хоффман)
5:4 – 55 Гленденинг (Ларкин, Гронек)

 

Питтсбург – Нэшвилл 6:4 (3:0, 1:3, 2:1)
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Раст (Риикола, Гальченюк, Малкин, Генцел)
2:0 – 1 Кагун (Риикола, Гальченюк, Малкин, Генцел)
3:0 – 9 Летанг (Раст, Малкин)
3:1 – 24 Арвидссон (Йернкрук, Эллис)
4:1 – 28 Гальченюк (Риикола, Марино)
4:2 – 36 Смит (Йоси, Блэкуэлл)
4:3 – 39 Гранлунд (Форсберг, Дюшен)
4:4 – 48 Гранлунд (Йоси, Дюшен)
5:4 – 58 Генцел (Раст, Малкин)
6:4 – 59 Раст (Генцел)

 

Тампа-Бэй – Монреаль 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Котканиеми ()
0:2 – 10 Доми (Петри, Сузуки)
1:2 – 19 Киллорн (Стэмкос, Макдона)
2:2 – 20 Чирелли (Хедман)
3:2 – 21 Стэмкос (Киллорн, Хедман)
4:2 – 24 Стефенс (Василевский, Хедман)
4:3 – 32 Чиарот (Дано, Галлахер)
5:3 – 32 Киллорн (Хедман, Чирелли)
5:4 – 58 Уил (Галлахер, Татар)

 

Торонто – Рейнджерс 4:5 (1:2, 1:2, 2:0)
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Хауден (Труба, Строум)
1:1 – 4 В. Нюландер (Мэттьюс, Таварес)
1:2 – 7 Строум (Панарин)
1:3 – 24 Строум (Фаст, Панарин)
2:3 – 27 Мэттьюс (Марнер)
2:4 – 37 Зибанежад (Крайдер)
3:4 – 46 Энгвалл (Капанен, Бэрри)
4:4 – 59 Мэттьюс (Бэрри, В. Нюландер)
4:5 – 60 Деанджело (Панарин)

 

Ванкувер – Лос-Анджелес
Дата проведения
29 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Аризона 0:0 (1 период)
Дата проведения
29 декабря, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Филадельфия
Дата проведения
29 декабря, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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