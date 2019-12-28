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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Тампа» против «Монреаля», «Торонто» – «Рейнджерс»
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Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
29 декабря, 03.00, «Consol Energy Center»
-
1:0 – 1
Раст (Риикола, Гальченюк, Малкин, Генцел)
-
2:0 – 1
Кагун (Риикола, Гальченюк, Малкин, Генцел)
-
3:0 – 9
Летанг (Раст, Малкин)
-
3:1 – 24
Арвидссон (Йернкрук, Эллис)
-
4:1 – 28
Гальченюк (Риикола, Марино)
-
4:2 – 36
Смит (Йоси, Блэкуэлл)
-
4:3 – 39
Гранлунд (Форсберг, Дюшен)
-
4:4 – 48
Гранлунд (Йоси, Дюшен)
-
5:4 – 58
Генцел (Раст, Малкин)
-
6:4 – 59
Раст (Генцел)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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