Пеллегрини уволен из «Вест Хэма»

Источник материала: Tribuna.com

уволил главного тренера Мануэля Пеллегрини после поражения в домашнем матче 20-го тура АПЛ с «Лестером» (1:2).

В официальном заявлении клуб благодарит 66-летнего чилийца за проделанную работу и сообщает, что решение было принято с целью предоставить новому главному тренеру как можно больше времени для решения задач на сезон.

«Вест Хэм» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков за 19 матчей. Команда проиграла в четырех последних матчах из пяти.