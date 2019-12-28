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Пеллегрини уволен из «Вест Хэма»

29.12.2019 00:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Вест Хэм» уволил главного тренера Мануэля Пеллегрини после поражения в домашнем матче 20-го тура АПЛ с «Лестером» (1:2).

В официальном заявлении клуб благодарит 66-летнего чилийца за проделанную работу и сообщает, что решение было принято с целью предоставить новому главному тренеру как можно больше времени для решения задач на сезон.

«Вест Хэм» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков за 19 матчей. Команда проиграла в четырех последних матчах из пяти.

 
 
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«Вест Хэм» уволил главного тренера Мануэля Пеллегрини после поражения в домашнем матче 20-го тура АПЛ с «Лестером» (1:2).
 
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