|
Пеллегрини уволен из «Вест Хэма»
29.12.2019 00:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В официальном заявлении клуб благодарит 66-летнего чилийца за проделанную работу и сообщает, что решение было принято с целью предоставить новому главному тренеру как можно больше времени для решения задач на сезон.
«Вест Хэм» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков за 19 матчей. Команда проиграла в четырех последних матчах из пяти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вест Хэм» уволил главного тренера Мануэля Пеллегрини после поражения в домашнем матче 20-го тура АПЛ с «Лестером» (1:2).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)