ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марцел Личка попрощался с Брестом: «Большое спасибо всем: клубу, городу и болельщикам. Чао!»

28.12.2019 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прибыл в Брест и записал прощальное видео для болельщиков.

«Если новый тренер, который будет работать с командой, захочет встретиться со мной, позвонить мне, — у меня вообще нет никаких проблем. Можем поговорить. Да, я знаю этих игроков уже два года, может, знаю лучше, чем новый тренер, который придет в команду.  Но у тренера всегда должна быть своя философия игры. И он не должен то, что хочет его окружение.

Дорогие болельщики и любимый город Брест! Я бы хотел вам сказать большое спасибо за это время, за эти два года, которые я работал в клубе. Хочу вам сказать, чтобы вы всегда поддерживали команду. Помните, что команда играет для вас. Приходите на стадион, поддерживайте команду и они для вас будут побеждать! Большое спасибо всем: клубу, городу и болельщикам. Чао!» – сказал Личка в эфире FCDB TV.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прибыл в Брест и записал прощальное видео для болельщиков.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Краснобаев поблагодарил Личку за работу: «Сейчас мы приняли такое решение, что мы идем порознь. Но это не значит, что мы не будем общаться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика