Марцел Личка попрощался с Брестом: «Большое спасибо всем: клубу, городу и болельщикам. Чао!»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прибыл в Брест и записал прощальное видео для болельщиков.

«Если новый тренер, который будет работать с командой, захочет встретиться со мной, позвонить мне, — у меня вообще нет никаких проблем. Можем поговорить. Да, я знаю этих игроков уже два года, может, знаю лучше, чем новый тренер, который придет в команду. Но у тренера всегда должна быть своя философия игры. И он не должен то, что хочет его окружение.

Дорогие болельщики и любимый город Брест! Я бы хотел вам сказать большое спасибо за это время, за эти два года, которые я работал в клубе. Хочу вам сказать, чтобы вы всегда поддерживали команду. Помните, что команда играет для вас. Приходите на стадион, поддерживайте команду и они для вас будут побеждать! Большое спасибо всем: клубу, городу и болельщикам. Чао!» – сказал Личка в эфире FCDB TV .