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КГК выявил отсутствие финансовой дисциплины в работе футбольного и хоккейного клубов «Витебск»

29.12.2019 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комитет госконтроля Витебской области выявил отсутствие финансовой дисциплины в работе футбольного и хоккейного клубов «Витебска».

Так, в хоккейном клубе не обеспечивались своевременные расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей, с нарушением законодательства работникам производились выплаты стимулирующего характера, в бюджет не восстанавливались средства, направленные на оплату коммерческих затрат клуба.

В ФК «Витебск» выявлены искажения ведомственной отчетности, нарушения налогового законодательства и при проведении процедур закупок товаров, повлекшие неэффективное использование спонсорских средств, причинение вреда государственному имуществу.

В бюджет компенсированы использованные с нарушением законодательства средства и доплачены налоговые платежи. 

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Теги: Витебск
 
 
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Комитет госконтроля Витебской области выявил отсутствие финансовой дисциплины в работе футбольного и хоккейного клубов «Витебска».
 
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