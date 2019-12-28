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КГК выявил отсутствие финансовой дисциплины в работе футбольного и хоккейного клубов «Витебск»
29.12.2019 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комитет госконтроля Витебской области выявил отсутствие финансовой дисциплины в работе футбольного и хоккейного клубов «Витебска».
Так, в
В
В бюджет компенсированы использованные с нарушением законодательства средства и доплачены налоговые платежи.
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Комитет госконтроля Витебской области выявил отсутствие финансовой дисциплины в работе футбольного и хоккейного клубов «Витебска».
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