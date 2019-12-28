ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

WHL. Усов и Протас набрали по три очка за «Принс Альберт», у Алистрова «гол+пас»

29.12.2019 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В WHL этой ночью «Принс Альберт Райдерс» в гостях проиграл «Саскатун Блэйдс» – 3:6 (0:3, 3:2, 0:1).

К 25-й минуте «Принс Альберт» уступал со счетом 0:5, после чего белорусские форварды Илья Усов и Алексей Протас организовали три шайбы.

По итогам игры у Усова 3 (2+1) очка, 5 бросков в створ ворот, показатель полезности «+1» и вторая звезда матча. Протас заработал 3 (1+2) балла, исполнил 6 бросков и выиграл 7 из 15 вбрасываний при показателе полезности «+1». Даниил Степанов результативными очками не отметился, исполнил 3 броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».

В 29 матчах сезона в активе Протаса 47 (20+27) очков при показателе полезности «+27». Усов в 29 играх набрал 25 (9+16) баллов при 19 минутах штрафа и показателе полезности «+4». Степанов в 29 поединках заработал 7 (4+3) очков при 15 минутах штрафа и показателе полезности «-8».

«Эдмонтон Ойл Кингз», за который выступает Владимир Алистров, дома взял верх над «Ред Дир Ребельс» – 8:3 (0:1, 1:1, 7:1). П

Белорусский форвард набрал ассистентский балл на 43-й минуте, когда его команда реализовала большинство и сравняла счет (3:3). А на 56-й минуте Алистров забросил и сам, сделав счет 7:3.

По итогам встречи в активе Алистрова 2 (1+1) бомбардирских балла, 1 бросок в створ ворот и показатель полезности «+1».

В 30 играх со старта сезона Алистров набрал 22 (9+13) очка при 10 минутах штрафа и показателе полезности «+6».

«Принс Джордж Кугарс», за который играет Владислав Михальчук, в гостях потерпел поражение от «Виктории Ройялз» – 1:5 (1:0, 0:3, 0:2).

Белорусский нападающий отметился результативной передачей. Михальчук набрал 1 (0+1) результативный балл, исполнил 1 бросок в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «0».

В 12 встречах нынешнего сезона на счету Михальчука 7 (2+5) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности «+1».

Перехватил шайбу на синей, прошел двух защитников и обманул вратаря – Протас очень симпатично забросил в WHL

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В WHL этой ночью «Принс Альберт Райдерс» в гостях проиграл «Саскатун Блэйдс» – 3:6 (0:3, 3:2, 0:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
КГК выявил отсутствие финансовой дисциплины в работе футбольного и хоккейного клубов «Витебск»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика