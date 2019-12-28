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WHL. Усов и Протас набрали по три очка за «Принс Альберт», у Алистрова «гол+пас»
29.12.2019 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В WHL этой ночью «Принс Альберт Райдерс» в гостях проиграл «Саскатун Блэйдс» – 3:6 (0:3, 3:2, 0:1).
К 25-й минуте «Принс Альберт» уступал со счетом 0:5, после чего белорусские форварды Илья Усов и
По итогам игры у Усова 3 (2+1) очка, 5 бросков в створ ворот, показатель полезности «+1» и вторая звезда матча. Протас заработал 3 (1+2) балла, исполнил 6 бросков и выиграл 7 из 15 вбрасываний при показателе полезности «+1». Даниил Степанов результативными очками не отметился, исполнил 3 броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».
В 29 матчах сезона в активе Протаса 47 (20+27) очков при показателе полезности «+27». Усов в 29 играх набрал 25 (9+16) баллов при 19 минутах штрафа и показателе полезности «+4». Степанов в 29 поединках заработал 7 (4+3) очков при 15 минутах штрафа и показателе полезности «-8».
«Эдмонтон Ойл Кингз», за который выступает
Белорусский форвард набрал ассистентский балл на 43-й минуте, когда его команда реализовала большинство и сравняла счет (3:3). А на 56-й минуте Алистров забросил и сам, сделав счет 7:3.
По итогам встречи в активе Алистрова 2 (1+1) бомбардирских балла, 1 бросок в створ ворот и показатель полезности «+1».
В 30 играх со старта сезона Алистров набрал 22 (9+13) очка при 10 минутах штрафа и показателе полезности «+6».
«Принс Джордж Кугарс», за который играет
Белорусский нападающий отметился результативной передачей. Михальчук набрал 1 (0+1) результативный балл, исполнил 1 бросок в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «0».
В 12 встречах нынешнего сезона на счету Михальчука 7 (2+5) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности «+1».
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В WHL этой ночью «Принс Альберт Райдерс» в гостях проиграл «Саскатун Блэйдс» – 3:6 (0:3, 3:2, 0:1).
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