WHL. Усов и Протас набрали по три очка за «Принс Альберт», у Алистрова «гол+пас»

Источник материала: Tribuna.com

В WHL этой ночью «Принс Альберт Райдерс» в гостях проиграл «Саскатун Блэйдс» – 3:6 (0:3, 3:2, 0:1).

К 25-й минуте «Принс Альберт» уступал со счетом 0:5, после чего белорусские форварды Илья Усов и организовали три шайбы.

По итогам игры у Усова 3 (2+1) очка, 5 бросков в створ ворот, показатель полезности «+1» и вторая звезда матча. Протас заработал 3 (1+2) балла, исполнил 6 бросков и выиграл 7 из 15 вбрасываний при показателе полезности «+1». Даниил Степанов результативными очками не отметился, исполнил 3 броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».

В 29 матчах сезона в активе Протаса 47 (20+27) очков при показателе полезности «+27». Усов в 29 играх набрал 25 (9+16) баллов при 19 минутах штрафа и показателе полезности «+4». Степанов в 29 поединках заработал 7 (4+3) очков при 15 минутах штрафа и показателе полезности «-8».

SCORES! Ilya Usau gets us on the board just before the media timeout.



5-1 them. 9:26 to play in the middle frame. #GoRaidersGo #SASvsPA pic.twitter.com/GqBbTebqt4 — Prince Albert Raiders (@PARaidersHockey) December 29, 2019

SCORES! Ilya Usau nets his second of the night!



5-2 them. 1:23 left in the second. #GoRaidersGo #SASvsPA pic.twitter.com/j7by1dNGad — Prince Albert Raiders (@PARaidersHockey) December 29, 2019

SCORES! The Viper strikes! @protas_21 circles the zone and snaps a shot past Maier!



5-3 them. 50 seconds to play in the second. #GoRaidersGo #SASvsPA pic.twitter.com/wd67Tb74wH — Prince Albert Raiders (@PARaidersHockey) December 29, 2019

«Эдмонтон Ойл Кингз», за который выступает , дома взял верх над «Ред Дир Ребельс» – 8:3 (0:1, 1:1, 7:1). П

Белорусский форвард набрал ассистентский балл на 43-й минуте, когда его команда реализовала большинство и сравняла счет (3:3). А на 56-й минуте Алистров забросил и сам, сделав счет 7:3.

По итогам встречи в активе Алистрова 2 (1+1) бомбардирских балла, 1 бросок в створ ворот и показатель полезности «+1».

В 30 играх со старта сезона Алистров набрал 22 (9+13) очка при 10 минутах штрафа и показателе полезности «+6».

«Принс Джордж Кугарс», за который играет , в гостях потерпел поражение от «Виктории Ройялз» – 1:5 (1:0, 0:3, 0:2).

Белорусский нападающий отметился результативной передачей. Михальчук набрал 1 (0+1) результативный балл, исполнил 1 бросок в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «0».

В 12 встречах нынешнего сезона на счету Михальчука 7 (2+5) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности «+1».

