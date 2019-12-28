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АХЛ. Сушко набрал 10-е очко в лиге
29.12.2019 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Лихай Вэлли Фантомс», за который выступает
Белорусский форвард отличился ассистентским баллом. Максим Сушко по итогам матча набрал 1 (0+1) результативный балл, исполнил 2 броска в створ ворот и закончил игру с показателем полезности «+1».
Сушко набирает очки во втором матче подряд. В 26 поединках со старта чемпионата
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«Лихай Вэлли Фантомс», за который выступает Максим Сушко, потерпел домашнее поражение от «Ютики Кометс» – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).
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