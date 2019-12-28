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АХЛ. Сушко набрал 10-е очко в лиге

29.12.2019 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Лихай Вэлли Фантомс», за который выступает Максим Сушко, потерпел домашнее поражение от «Ютики Кометс» – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).

Белорусский форвард отличился ассистентским баллом. Максим Сушко по итогам матча набрал 1 (0+1) результативный балл, исполнил 2 броска в створ ворот и закончил игру с показателем полезности «+1».

Сушко набирает очки во втором матче подряд. В 26 поединках со старта чемпионата АХЛ на его счету уже 10 (4+6) баллов при 10 штрафных минутах и показателе полезности «+8».

 
 
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«Лихай Вэлли Фантомс», за который выступает Максим Сушко, потерпел домашнее поражение от «Ютики Кометс» – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).
 
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