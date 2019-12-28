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Дортмундская «Боруссия» подписала Холанда за 20 млн евро

29.12.2019 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Дортмундская «Боруссия» подписала нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

19-летний норвежец заключил с немецким клубом контракт до июня 2024 года.

Футболист присоединится к «Боруссии» 3 января и отправится на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.

По информации Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также сообщалось, что игрок требовал у заинтересованных в нем клубов зарплату 8 миллионов евро.

Холанд ярко проявил себя в этом розыгрыше Лиги чемпионов, забив 8 голов в 6 матчах. Он идет вторым в гонке бомбардиров после Роберта Левандовского, у которого 10 голов.

Дортмундская «Боруссия» подписала Холанда за 20 млн евро

Фото: официальный сайт «Боруссии»

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Дортмундская «Боруссия» подписала нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.
 
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