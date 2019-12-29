Минское «Динамо» проиграло 12 матчей подряд. Это новый антирекорд

Источник материала: Tribuna.com

Минское уступило рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата .

Это 12-е поражение команды Крэйга Вудкрофта подряд и 15-е в 16 последних матчах. Таким образом, установлен новый антирекорд. Такой безвыигрышной серии в истории минского «Динамо» за время выступления в КХЛ еще не было.

Отметим, что ранее в нынешнем сезоне случилась серия из 11 поражений клуба. Тогда «Динамо» проиграло 11 игр с 6 октября по 3 ноября.

На данный момент команда занимает 12-е (последнее) место в таблице Запада, набрав 28 очков в 42 играх. Последний раз «зубры» побеждали 23 ноября.



