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Минское «Динамо» проиграло 12 матчей подряд. Это новый антирекорд

30.12.2019 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» уступило рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это 12-е поражение команды Крэйга Вудкрофта подряд и 15-е в 16 последних матчах. Таким образом, установлен новый антирекорд. Такой безвыигрышной серии в истории минского «Динамо» за время выступления в КХЛ еще не было.

Отметим, что ранее в нынешнем сезоне случилась серия из 11 поражений клуба. Тогда «Динамо» проиграло 11 игр с 6 октября по 3 ноября.

На данный момент команда занимает 12-е (последнее) место в таблице Запада, набрав 28 очков в 42 играх. Последний раз «зубры» побеждали 23 ноября.

Минское «Динамо» проиграло 12 матчей подряд. Это новый антирекорд

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Минское «Динамо» уступило рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
 
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