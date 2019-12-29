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Минское «Динамо» проиграло 12 матчей подряд. Это новый антирекорд
30.12.2019 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
Это 12-е поражение команды Крэйга
Отметим, что ранее в нынешнем сезоне случилась серия из 11 поражений клуба. Тогда «Динамо» проиграло 11 игр с 6 октября по 3 ноября.
На данный момент команда занимает 12-е (последнее) место в таблице Запада, набрав 28 очков в 42 играх. Последний раз «зубры» побеждали 23 ноября.
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