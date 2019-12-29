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Роналду и Месси – на 3-м и 4-м местах в списке спортсменов десятилетия от Sky, Серена – лидер рейтинга
30.12.2019 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Sky Sports представил рейтинг лучших спортсменов десятилетия.
Пятое место занял непобежденный боксер Флойд Мэйвезер.
На четвертой строчке расположился нападающий «Барселоны»
Третьим стал нападающий «Ювентуса»
Второе место занял пилот «Мерседеса»
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