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Роналду и Месси – на 3-м и 4-м местах в списке спортсменов десятилетия от Sky, Серена – лидер рейтинга

30.12.2019 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Sky Sports представил рейтинг лучших спортсменов десятилетия.

Пятое место занял непобежденный боксер Флойд Мэйвезер. 

На четвертой строчке расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси. За десять лет он пять раз выигрывал «Золотой мяч», забил 521 гол и отдал 191 голевую передачу.

Третьим стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, завоевавший четыре «Золотых мяча» за десять лет. С 2012 по 2018 годы он был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Второе место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Лидером списка стала теннисистка Серена Уильямс.

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