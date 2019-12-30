Крэйг Вудкрофт: «Вы никогда не увидите, как я или тренерский штаб сложим руки и перестанем работать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче с рижским «Динамо» (0:2).

– Первый период был очень похож на шахматный поединок: команды прощупывали друг друга, пытались найти ахиллесову пяту в построениях соперника. Тем не менее, рижанам удалось забросить в раздевалку. Не буду скрывать, эта шайба подпортила нам настроение. После перерыва мы выходили не в лучшем расположении духа, но смогли провести несколько хороших смен и создать моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. В третьем периоде играли неплохо, 15 раз бросили по воротам соперника, но чаще всего заходили в зону и угрожали с краев. Когда начали больше действовать через центр, опасность у ворот рижан стала возникать куда чаще, однако, к сожалению, не воспользовались этим.

Я уже неоднократно говорил всем здесь сидящим: хоккей – это игра, где ты должен быть готов заплатить свою цену за победу, каждый хоккеист. Если кто-то выпадает из этого круга, то ты вряд ли можешь рассчитывать на положительный исход.

– Сегодняшним поражением «Динамо» установило антирекорд в . В раздевалке один из опытных игроков сказал, что это самое тяжелое время за всю историю выступления команды в лиге. Нет ли у вас ощущения, что вы уже ничем не можете помочь коллективу?

– Нет, у меня нет такой мысли. Без сомнений, это очень тяжело для команды. Но вы никогда не увидите, как я или тренерский штаб сложим руки и перестанем работать. Единственный способ преодолеть это тяжелое время – работать не переставая – над своей игрой, над собой – и находить малейшие позитивные моменты, к примеру, уменьшение числа ошибок. Когда мы начнем отталкиваться от этих моментов, сможем идти дальше, работать и становиться лучше.

Да, как вы знаете, у нас в составе есть много молодых ребят, которым, возможно, не хватает опыта. Именно поэтому мы должны быть вместе как команда. Все 20 человек должны быть на одной волне, хотеть побеждать, работать на льду – только тогда сможем рассчитывать на успех. Не может быть такого, чтобы кто-то один тянул на себе – молодые ребята, либо опытные белорусы, либо легионеры. Мы должны быть единым целым и всегда выступать в роли одной команды.

Еще могу сказать, что в такой ситуации необходимо слово лидерам. Они должны встать, сказать речь, поднять всех ребят в раздевалке, чтобы они вышли и выложились на полную. Поддержка наших лидеров – это действительно то, что нам сейчас надо. Надеюсь, мы можем на нее рассчитывать, – сказал Вудкрофт .