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Месси – лучший спортсмен года по версии ассоциации спортивной прессы. Роналду – 4-й, ван Дейк – 6-й
30.12.2019 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Международная ассоциация спортивной прессы назвала
Нападающий «Барселоны» набрал 394 голоса (13,11%). В этом сезоне аргентинец в шестой раз получил «Золотой мяч».
Второе место занял кенийский бегун Элиуд Кипчоге. За него отдали 361 голоса (12,01%).
Третьим стал теннисист Рафаэль Надаль, который получил 282 голоса (9,38%).
На четвертом месте расположился нападающий «Ювентуса»
На шестой строчке оказался защитника
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