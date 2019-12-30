ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Месси – лучший спортсмен года по версии ассоциации спортивной прессы. Роналду – 4-й, ван Дейк – 6-й

30.12.2019 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Международная ассоциация спортивной прессы назвала Лионеля Месси лучшим спортсменом 2019 года.

Нападающий «Барселоны» набрал 394 голоса (13,11%). В этом сезоне аргентинец в шестой раз получил «Золотой мяч».

Второе место занял кенийский бегун Элиуд Кипчоге. За него отдали 361 голоса (12,01%).

Третьим стал теннисист Рафаэль Надаль, который получил 282 голоса (9,38%).

На четвертом месте расположился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На его счету 240 голосов (7,98%).

На шестой строчке оказался защитника «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. За него проголосовали 159 человек (5,29%).

Новый бонус от «Марафона» – беспроигрышная первая ставка до 100 рублей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная ассоциация спортивной прессы назвала Лионеля Месси лучшим спортсменом 2019 года.
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Минское «Динамо» опустилось на последнее место
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика