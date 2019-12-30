Месси – лучший спортсмен года по версии ассоциации спортивной прессы. Роналду – 4-й, ван Дейк – 6-й

Источник материала: Tribuna.com

Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучшим спортсменом 2019 года.

Нападающий «Барселоны» набрал 394 голоса (13,11%). В этом сезоне аргентинец в шестой раз получил «Золотой мяч».

Второе место занял кенийский бегун Элиуд Кипчоге. За него отдали 361 голоса (12,01%).

Третьим стал теннисист Рафаэль Надаль, который получил 282 голоса (9,38%).

На четвертом месте расположился нападающий «Ювентуса» . На его счету 240 голосов (7,98%).

На шестой строчке оказался защитника Вирджил ван Дейк. За него проголосовали 159 человек (5,29%).