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Шевченко официально покинул «Минск». Ранее сообщалось, что он перейдет в брестское «Динамо»

31.12.2019 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард Евгений Шевченко по истечению срока контракта покинул «Минск», информирует пресс-служба клуба

Нападающий дебютировал за «Минск» в 2014 году. За это время в чемпионатах Беларуси за «горожан» нападающий провел 106 матчей (6779 минут на поле), забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист перейдет в брестское «Динамо».

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Теги: Минск
 
 
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Форвард Евгений Шевченко по истечению срока контракта покинул «Минск», информирует пресс-служба клуба Нападающий дебютировал за «Минск» в 2014 году.
 
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