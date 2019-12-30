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Шевченко официально покинул «Минск». Ранее сообщалось, что он перейдет в брестское «Динамо»
31.12.2019 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард Евгений Шевченко по истечению срока контракта покинул «Минск»,
Нападающий дебютировал за «Минск» в 2014 году. За это время в чемпионатах Беларуси за «горожан» нападающий провел 106 матчей (6779 минут на поле), забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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