Шевченко официально покинул «Минск». Ранее сообщалось, что он перейдет в брестское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард Евгений Шевченко по истечению срока контракта покинул «Минск», информирует пресс-служба клуба

Нападающий дебютировал за «Минск» в 2014 году. За это время в чемпионатах Беларуси за «горожан» нападающий провел 106 матчей (6779 минут на поле), забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист перейдет в брестское «Динамо».