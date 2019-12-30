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Сергей Ковальчук: «Способен ли Глеб сегодня конкурировать с молодыми и перспективными футболистами на уровне Евро, вопрос»
31.12.2019 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей
Об итогах сезона
В этом году у нас 846 медалей с различных соревнований по разным видам спорта. За все годы существования Беларуси это лучший результат.
О предстоящей Олимпиаде
Олимпиада – это особое соревнование. Может выстрелить и тот человек, который не выигрывал соревнований в текущем году.
О Лиге наций
Мы все должны объединится, чтобы выигрывать и достигать определенных целей. На всех уровнях. Это касается и федерации, и тренерского штаба, и футболистов.
Глеб? Понятно, что у Александра опыта больше, чем у других футболистов сборной. Но способен ли он сегодня конкурировать с молодыми и перспективными футболистами на уровне Евро, вопрос. Если брать как играющего тренера, это другой вопрос. Но нужен ли на чемпионате играющий тренер. Мне очень сложно говорить о том, насколько
Конечно, как ветеран и человек, способный настроить команду, не испортил бы общей картины. Но там же играть надо. Не 10 минут, а 90 минут.
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