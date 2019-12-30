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Сергей Ковальчук: «Способен ли Глеб сегодня конкурировать с молодыми и перспективными футболистами на уровне Евро, вопрос»

31.12.2019 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук подвел итоги уходящего года.

Об итогах сезона

В этом году у нас 846 медалей с различных соревнований по разным видам спорта. За все годы существования Беларуси это лучший результат.

О предстоящей Олимпиаде

Олимпиада – это особое соревнование. Может выстрелить и тот человек, который не выигрывал соревнований в текущем году.

О Лиге наций

Мы все должны объединится, чтобы выигрывать и достигать определенных целей. На всех уровнях. Это касается и федерации, и тренерского штаба, и футболистов.

Шкурин? Мне кажется, ему уже нужно было дать шанс. Лучший бомбардир чемпионата Беларуси все-таки.

Глеб? Понятно, что у Александра опыта больше, чем у других футболистов сборной. Но способен ли он сегодня конкурировать с молодыми и перспективными футболистами на уровне Евро, вопрос. Если брать как играющего тренера, это другой вопрос. Но нужен ли на чемпионате играющий тренер. Мне очень сложно говорить о том, насколько Александр Глеб функционально готов выступать за сборную Беларуси.

Конечно, как ветеран и человек, способный настроить команду, не испортил бы общей картины. Но там же играть надо. Не 10 минут, а 90 минут.

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