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Александр Глеб: «Моя главная мечта, чтобы сборная Беларуси попала на Евро-2020»
31.12.2019 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник
– Моя главная мечта, чтобы
А так, в принципе, родители здоровы. Дети растут. Все хорошо. Карьеру завершил. Полностью, в принципе, счастлив.
– Почему закончили карьеру?
– Люди столько не играют. Мне уже 38 и я устал. Теперь буду двигаться в направлении, например, развивать белорусский футбол, молодых и перспективных ребят. А сам уже наигрался.
– Чем планируете сейчас заниматься?
– Наверное, планирую остаться в футболе. Например, спортивным директором. Мне хочется развивать белорусских футболистов, давать им шанс уезжать и выходить на новые рубежи, – сказал
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