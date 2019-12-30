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Александр Глеб: «Моя главная мечта, чтобы сборная Беларуси попала на Евро-2020»

31.12.2019 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о своей мечте.

– Моя главная мечта, чтобы сборная Беларуси попала на Евро-2020. Если это исполнится, буду рад.

А так, в принципе, родители здоровы. Дети растут. Все хорошо. Карьеру завершил. Полностью, в принципе, счастлив.

– Почему закончили карьеру?

– Люди столько не играют. Мне уже 38 и я устал. Теперь буду двигаться в направлении, например, развивать белорусский футбол, молодых и перспективных ребят. А сам уже наигрался.

– Чем планируете сейчас заниматься?

– Наверное, планирую остаться в футболе. Например, спортивным директором. Мне хочется развивать белорусских футболистов, давать им шанс уезжать и выходить на новые рубежи, – сказал Глеб.

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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о своей мечте.
 
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