|
Нехайчик в ближайшее время подпишет контракт с БАТЭ
31.12.2019 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, полузащитник брестского «Динамо» Павел Нехайчик в ближайшее время подпишет контракт с
Ранее сообщалось об интересе борисовчан к капитану брестчан. С
В прошедшем сезоне чемпионата Беларуси полузащитник провел 24 матча, забил 12 голов и отдал 5 голевых пасов.
31-летний Нехайчик уже выступал за
Новый бонус от «Марафона» – беспроигрышная первая ставка до 100 рублей
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)