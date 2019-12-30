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Нехайчик в ближайшее время подпишет контракт с БАТЭ

31.12.2019 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, полузащитник брестского «Динамо» Павел Нехайчик в ближайшее время подпишет контракт с БАТЭ.

Ранее сообщалось об интересе борисовчан к капитану брестчан. С «Динамо» Нехайчик стал в сезоне-2019 чемпионом Беларуси.

В прошедшем сезоне чемпионата Беларуси полузащитник провел 24 матча, забил 12 голов и отдал 5 голевых пасов.

31-летний Нехайчик уже выступал за БАТЭ с 2005 по 2011 годы и в сезоне-2013.

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Как стало известно Tribuna.com, полузащитник брестского «Динамо» Павел Нехайчик в ближайшее время подпишет контракт с БАТЭ.
 
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