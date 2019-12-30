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Это был лучший год! Tribuna.com поздравляет пользователей с 2020-м!
31.12.2019 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Приготовьтесь: здесь не будет ничего про тяжелый год и борьбу с невидимыми врагами.
Друзья, в 2019 году вы просмотрели более 200 миллионов страниц, почти два миллиона раз заглядывали в наш YouTube-канал «ЧестнОК», оставили около 400 тысяч комментариев и поставили 4 миллиона лайков под нашими постами. Это был отличный год!
Ни одна из этих цифр была бы недостижима без вас. Спасибо, что вы с нами. И приходите еще!
В 2020-м году ресурсу, который стартовал как Goals.by, а впоследствии стал Tribuna.com, исполнится 10 лет. Для нас это большая дата, и мы постараемся вас удивить.
Все, пора. Мы уже загадали желание. Да, про Олимпиаду там тоже есть. По минскому «Динамо», хоккейной и футбольной сборной все не так просто, но пусть у них получится!
С Новым годом!
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Приготовьтесь: здесь не будет ничего про тяжелый год и борьбу с невидимыми врагами.
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