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Это был лучший год! Tribuna.com поздравляет пользователей с 2020-м!

31.12.2019 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Приготовьтесь: здесь не будет ничего про тяжелый год и борьбу с невидимыми врагами.

Друзья, в 2019 году вы просмотрели более 200 миллионов страниц, почти два миллиона раз заглядывали в наш YouTube-канал «ЧестнОК», оставили около 400 тысяч комментариев и поставили 4 миллиона лайков под нашими постами. Это был отличный год!

Ни одна из этих цифр была бы недостижима без вас. Спасибо, что вы с нами. И приходите еще!

В 2020-м году ресурсу, который стартовал как Goals.by, а впоследствии стал Tribuna.com, исполнится 10 лет. Для нас это большая дата, и мы постараемся вас удивить.

Все, пора. Мы уже загадали желание. Да, про Олимпиаду там тоже есть. По минскому «Динамо», хоккейной и футбольной сборной все не так просто, но пусть у них получится!

С Новым годом!

 
 
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