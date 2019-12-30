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НБА. «Индиана» – «Филадельфия», «Хьюстон» сыграет с «Денвером» и другие матчи
31.12.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
В 23.00 по мск начнется встреча между «Индианой» и «Филадельфией».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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