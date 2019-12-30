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НБА. «Индиана» – «Филадельфия», «Хьюстон» сыграет с «Денвером» и другие матчи

31.12.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. 

В 23.00 по мск начнется встреча между «Индианой» и «Филадельфией». «Хьюстон» Хардена дома сыграет с «Денвером» Йокича.

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Филадельфия
Дата проведения
31 декабря, 23.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Шарлотт – Бостон
Дата проведения
31 декабря, 23.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Клипперс
Дата проведения
1 января, 01.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Голден Стэйт
Дата проведения
1 января, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Денвер
Дата проведения
1 января, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Торонто – Кливленд
Дата проведения
1 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Даллас
Дата проведения
1 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

У «Лейкерс» случились четыре поражения подряд. Уже можно волноваться?

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
 
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