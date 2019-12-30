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Журналист Сергей Егоров: «Гутор, вероятно, подпишет 2-летний контракт с «Крыльями Советов»

31.12.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Сергей Егоров сообщил, что голкипер брестского «Динамо» Александр Гутор подпишет 2-летний контракт с «Крыльями Советов».
 
«Не станем подводить итоги, но прогнозируем, что будет в 2020-м. Одна из тенденций – в русском футболе будет больше белорусов. Тула точно берет двоих (Громыко и Ковалев), на очереди – Самара.

Большая вероятность, что вратарь «Динамо» (Брест) Гутор перейдет в «Крылья». У Гутора истек контракт с клубом, Миодрагу Божовичу нужен вратарь. Срок вероятного контракта – 2 года. Окончательно все определится в начале января, – написал Егоров в своем Telegram-канале.

В чемпионате Беларуси-2019 Гутор провел 25 матчей (в том числе 10 «сухих»). «Крылья Советов» сейчас занимают в чемпионате России 15-е место.

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Теги: Брест
 
 
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Российский журналист Сергей Егоров сообщил, что голкипер брестского «Динамо» Александр Гутор подпишет 2-летний контракт с «Крыльями Советов». «Не станем...
 
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