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Вратарь «Аякса» Онана заявил, что темный цвет кожи помешал ему сменить клуб в 2017 году
31.12.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь
«В мой первый год в «Аяксе» мы дошли до финала
В общем дело было не в том, что они сочли меня недостаточно хорошим вратарем. Я принимаю это как комплимент», – сказал футболист.
Онана также заявил, что регулярно сталкивается с расизмом, играя в голландской лиге.
«Расизм есть. Мне приходится иметь дело с этим в почти каждом выездном матче. Но я об этом не говорю.
Если держите меня за обезьяну – ладно. Я не вижу разницы между белым и черным, не выделяю разницы. Если вы так делаете – это ваша проблема», – сказал камерунец.
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Вратарь «Аякса» Андре Онана заявил, что цвет его кожи помешал переходу в другой клуб в 2017 году.
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